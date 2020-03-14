Про це повідомили в прес-службі відомства.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня.
“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, – зазначив очільник МОЗ Ілля Ємець.
Технічне виконання цього рішення покладено на Міністерство цифрової трансформації і Міністерство інфраструктури України. Вони проведуть переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Напередодні в Україні була зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Померла жінка похилого віку з Радомишля Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі. Відомо, що вона не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви.