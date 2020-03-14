Міністерство охорони здоров'я України буде інформувати українців про заходи боротьби з коронавірусом COVID-19 за допомогою СМС-повідомлень.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 14 березня.

“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, – зазначив очільник МОЗ Ілля Ємець.

Технічне виконання цього рішення покладено на Міністерство цифрової трансформації і Міністерство інфраструктури України. Вони проведуть переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.