Міністерство охорони здоров’я України планує закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на поточний рік.

Йдеться про закупівлю 7 млн 890 тис. 268 доз вакцин до кінця 2021 року на суму 4 млрд грн. Ними планується вакцинувати 3 945 134 осіб із груп ризику.

Інші бюджетні програми МОЗ не передбачають закупівлю вакцин проти COVID-19.

Як зазначають у StateWatch, середні витрати, закладені в бюджетній програмі на закупівлю вакцини проти COVID-19 для однієї особи, складають 504 гривні.

При цьому ані виробник, ані назва вакцин, на які розраховують у МОЗ, не зазначені.

“На сьогодні неможливо зрозуміти, скільки всього грошей сплачено з бюджету за вакцину і кому саме, адже така інформація не розкривається МОЗ”, – пояснив голова StateWatch Гліб Канєвський.

Як відомо, поки що в Україну доставили лише 500 тис. доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають (посилаючись на конфіденційність контрактів). Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Наприкінці грудня МОЗ сплатило близько мільярда гривень приватній фірмі “Лекхім” за постачання китайської вакцини CoronaVac, яка досі не поставлена в Україну.

У лютому цього року міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та NovaVax.

Минулого тижня Степанов запевняв під час виступу у Верховній Раді, що найближчим часом очікується постачання додаткових партій вакцин. Зокрема, 1,5 мільйони доз Covishield очікують на відправлення в Україну від індійського Serum Institute.

Зареєстрована в Україні та очікується також вакцина CoronaVac від виробника Sinovac Biotech.

Степанов тоді поінформував, що керівництво фонду UNICEF запевнило його в тому, що до кінця березня – початку квітня в рамках міжнародної ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1 млн доз.

Окрім цього, за попередніми домовленостями очікується постачання вже законтрактованої американської вакцини NovaVax та індійської від Bharat Biotech.