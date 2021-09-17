Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зокрема, МОЗ схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

Якщо мРНК-вакцина того ж виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

“У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки”, – пояснили в міністерстві.

Наголошується, що інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

“Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним“, – додали у МОЗ.

Нагадаємо, що головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сум’я Свамінатан порадила людям не змішувати і не поєднувати COVID-вакцини від різних виробників.