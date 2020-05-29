Міністерство охорони здоров'я дозволило ще трьом областям перейти до нового етапу пом'якшення карантинних обмежень.

Про це свідчать дані на сайті відомства.

Зокрема, помʼякшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

Водночас Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області ще не відповідають усім необхідним критеріям для ослаблення карантину.

Критерії для послаблення обмежень в цих областях такі:

інцидентність: середня кількість випадків коронавірусу за останні 7 днів на 100 тисяч осіб населення має становити менше ніж 12;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоровʼя для госпіталізації хворих на COVID-19 — менше 50 %;

кількість ПЛР-тестів і тестів для імуноферментного аналізу має бути понад 12 на 100 тисяч населення протягом 7 днів.