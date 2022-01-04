В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

“Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися”, – написав Ляшко.

За словами міністра охорони здоров’я, літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другого щеплення. Перевага надаватиметься мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, бустерну дозу рекомендовано вводити вакциною Comirnaty/Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Крім того, зазначив Ляшко, за рекомендацією експертів НТГЕІ було змінено схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень проти COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Що стосується вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna, зауважили у МОЗ.

За словами міністра, п’ятого січня на засіданні НТГЕІ буде розглядатися питання впровадження бустерної дози для усіх інших категорій.