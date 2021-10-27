Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати дітей від 12 років проти COVID-19 незалежно від того, чи є вони у групі ризику.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Відомо, що в липні МОЗ рекомендувало в окремих випадках щепити дітей від 12 років проти коронавірусу.

Тепер експерти рекомендують вакцинувати усіх дітей від 12 років препаратом від Pfizer незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку та з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Таке рішення ухвалили, враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.

Зауважимо, що за минулу добу, 26 жовтня, в Україні зафіксовано 22 574 нові випадки COVID-19. З них – 1532 дитини.

Вакцину вводитимуть двома дозами з інтервалом між щепленнями 21-28 днів. Також необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини проти COVID-19 та вакцини проти інших хвороб (за винятком екстреної вакцинації).

Протипоказання до вакцинації

Щеплення протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першого щеплення рекомендують відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних.

Водночас дітям, у яких в анамнезі був міокардит, не пов’язаний із вакцинацією проти COVID-19, і вони не перебувають під наглядом кардіолога, дозволяють вакцинуватися.

Відкласти вакцинацію також рекомендують тим дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.