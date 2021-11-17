Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які будуть передбачати, що і в жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації як для працівників, так і відвідувачів”, – зазначив він.

Віктор Ляшко також уточнив, що станом на 17 листопада першу дозу вакцини вже отримали 40% українців. Водночас він повідомив, що понад 600 тисяч українців ще не отримали свою другу дозу, попри те, що час її введення вже надійшов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу. Відповідна програма буде запущена 19 грудня. Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”.