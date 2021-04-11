Міністерство охорони здоров'я України планує влітку цього року відкрити в містах-мільйонниках великі центри для вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це напередодні на зустрічі з журналістами розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якого цитують агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”.

Водночас він наголосив, що такі центри зможуть “виправдати себе”, тільки якщо буде достатньо вакцин.

“У нас є мобільні бригади, пункти щеплень. А також ми хочемо зробити як мінімум у містах-мільйонниках вакцинальні центри. Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса – це 100% вони там себе можуть виправдати, але тільки тоді, коли буде достатня кількість вакцини”, – заявив Ляшко.

Він зазначив, що такий центр (зокрема, в Києві) може в перспективі вакцинувати до 10 тисяч осіб на добу.

За словами Ляшка, зараз “прописується алгоритм роботи таких центрів” (зокрема, на базі виставкових центрів).

За словами Ляшка, перші центри вакцинації (з урахуванням графіка поставки вакцин) можуть відкритися в червні-липні.

Головний санлікар нагадав, що, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, яке ввів в дію своїм указом президент Володимир Зеленський, до кінця 2021 року має бути провакциновано 70% дорослого населення України (або 24 млн осіб старше 18 років).

Водночас у МОЗ розглядають два сценарії проведення щеплень. Як зазначив Ляшко, один із них – оптимістичний, при якому за місяць може бути здійснено до 10 млн щеплень на усіх платформах. Також є і песимістичний сценарій, при якому відбуватиметься до 4,5 млн щеплень проти COVID-19 на місяць.

У середньому, за словами Ляшка, має здійснюватися 6-7 млн щеплень на місяць.