Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Звичайно, ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання. Щоб вони пішли в школу, особливо – 1 вересня. Дітки, які ідуть у перші класи – це для нас дуже важливо. Саме за таких умов ми і виходимо і коли розробляємо механізми, в який саме спосіб вони будуть навчатись. Але COVID-19 вносить свої корективи, тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися, за яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, і як ми можемо поєднати ці два способи. Разом із МОН ми розробляємо відповідні правила і алгоритми”, – зазначив Степанов.

Він також додав, що ці правила будуть виписані протягом тижня – 10 днів, і тоді про них повідомлять громадськості.