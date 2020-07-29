Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Йдеться, зокрема, про працівників “швидкої допомоги”.

“Велике питання, яке не вирішувалося за всі роки незалежності, – щодо безпеки наших медичних працівників. Дуже часто, виїжджаючи на виклик, вони не знають, куди їдуть. І здійснюються напади на медпрацівників “швидкої”. Такі ж напади іноді відбуваються в прийомних відділеннях. Це неприпустимо, і я вже дав відповідне завдання: ми будемо готувати і в найближчі терміни виносити це на засідання Кабміну. Упевнений, що мої колеги мене підтримають щодо посилення відповідальності за напади на медичних працівників”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що за минулий рік було здійснено майже 6,9 млн викликів “швидкої” по Україні, тобто “практично друга-третя сім’я викликала “швидку допомогу”.

Степанов також зазначив, що місцева влада є власником приміщень підстанцій екстреної медичної допомоги, тому повинна забезпечити нормальні умови праці медиків.

Крім того, голова МОЗ поінформував, що цього року планується оновлення автопарку карет “швидкої допомоги”. Так, планується закупити від 380 до 400 автомобілів, які будуть розподілені між регіонами.

(На відео – з 9:25)