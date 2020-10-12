Про це йшлося у етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Головне, що нам треба зараз зробити — зупинити розповсюдження хвороби. Саме тому завтра (13 жовтня — ред.) на засіданні уряду ми будемо пропонувати більш такі жорсткі обмеження в нашій країні. Але без будь-яких локдаунів, будь-яких речей, які будуть зупиняти економіку. Тому що ми розуміємо, що другий локдаун неможливий”, — сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За словами міністра, одна з пропозицій — заборонити або обмежити проведення масових заходів.
“Про що йдеться? Ми вважаємо, що треба повністю 100% заборонити будь-які масові заходи на понад 50 осіб в “зеленій” зоні, 30 — у “жовтій”, там 20 у “помаранчевій” і повністю у червоній. Це якщо ми говоримо про адаптивний карантин”, — пояснив він.
Степанов наголосив, що правил проведення масових заходів, які існують зараз, організатори івентів не дотримуються.
“Багато прикладів таких, і потім ми бачимо у цьому місті, регіоні зростання кількості тих, хто хворіє”, — додав він.
- Днями Степанов заявляв, що МОЗ виступатиме за перехід від адаптивного карантину (коли обмеження вводяться залежно під епідемічної ситуації) до посиленого карантину по всій країні у разі, якщо буде заповнено понад 60% ліжок у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19. Станом на сьогодні цей показник — близько 56%.
- 8 жовтня Степанов повідомив, що міністерство охорони здоров’я України розпочало підготовку тимчасових шпиталів для хворих на коронавірус. Ці заходи пов’язані зі стрімким зростанням захворюваності в країні.
- 9 жовтня в Україні зафіксовано новий рекорд — 5804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.