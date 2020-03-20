Міністерство охорони здоров'я України розглядає різні варіанти залучення коштів на додаткові виплати медикам, які працюють в посиленому режимі в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу “Право на владу”.

Раніше анонсувалося, що медики, які понаднормово працюють через пандемію, отримають 200% зарплат.

Якусь частину коштів візьмуть з балансу Національної служби здоров’я.

“На доплати ми знайдемо кошти. Сьогодні ми прораховуємо це. Найближчим часом ми проінформуємо про суму коштів, які будуть доплачувати медичним працівникам. Нацслужба здоров’я вже переглянула коефіцієнти. Вона має певну суму коштів з програми медичних гарантій, яка буде забрана саме на доплати медпрацівникам”, – заявив Ляшко.

Залежно від ситуації в країні, карантинні заходи можуть продовжити і після 3 квітня.