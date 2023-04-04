У Міністерстві охорони здоров'я планують оновити маркування пакувань з цигарками, аби відповідати стандартам Європейського Союзу. Його запровадили ще у 2012 році, проте зараз мають оновити.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Для оновлення маркування довелося проаналізувати попередній досвід інших країн. Йдеться про маркування Канади, Австралії та Таїланду, а також організацій Vital strategy та “Діти, вільні від тютюну”.

Маркування затвердять “найближчим часом”.

Наразі впроваджують план для збільшення податку на тютюнові вироби до 2024 року. Раніше ВР запровадила податки на нікотин, скоригувавши рівні оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання до звичайних цигарок. Так, ринок тютюну скоротився на 10-12%.

Також зазначається, що міністерство посилюватиме роботу із запобігання курінню серед неповнолітніх. Зараз споживання електронних сигарет серед дітей у віці від 13 до 15 років становить 18,2%. Як вважають у МОЗ це “дуже великий показник”.