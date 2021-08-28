Міністерство охорони здоров'я України має намір розірвати контракт з індійським Serum Institute (Інститутом сироватки крові Індії) на постачання вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив під час спілкування з журналістами міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, інформують агентства “Укрінформ”, “Інтерфакс-Україна” та “Радіо Свобода”.

Причиною такого рішення є те, що компанія Serum Institute of India не виконала своїх зобов’язань щодо поставок вакцин.

“Питання в тому, що інститут не виконав своїх зобов’язань за контрактом. Є політичне рішення: я розриватиму контракт із Serum Institute”, – наголосив Ляшко.

Очільник МОЗ уточнив, що Serum Institute не поставив 1,5 млн доз вакцини Covishield та 10 млн доз вакцини Novavax.

“Я буду розривати контракт з Serum Institute of India і по CoviShield, і по Novavax. Оскільки Novavax не зареєстрований в жодній країні світу, він не визнаний ВООЗ, ми розуміємо, що цей процес займе щонайменше три місяці. Відтак поки що на Novavax не можна видати сертифікат про вакцинацію. Навіть, якщо його привезуть, то дуже мало людей буде ним вакцинуватися”, – зазначив Ляшко.

Міністр уточнив, що Україна вже встигла зробити передплату за два мільйони доз вакцини Novavax, проте в угоді з Serum Institute прописана можливість розірвання договору (а кошти мають бути повернуті).

“Перемовини з Serum Institute of India були, але вони не виконували свої обіцянки. Ми не можемо залежати від них. Невиконання умов угоди вони пояснювали спалахом коронавірусу в Індії та забороною на експорт вакцин”, – розповів очільник МОЗ.

Ляшко також поінформував, що наразі Україна через британське закупівельне агентство Crown Agents переконтрактувала необхідний обсяг вакцин.

Варто зазначити, що першу партію вакцини Covishield у розмірі 500 тисяч доз до України доставили ще наприкінці лютого. Це був препарат виробництва Serum Institute of India. Однак у контракті йшлося ще про 1,5 млн доз, які Україна досі не отримала.

Затримки у поставках пов’язані з тим, що наприкінці березня цього року Індія зупинила експорт вакцини, аби задовольнити попит на внутрішньому ринку. Таке рішення місцева влада ухвалила через потужний спалах COVID-19.

Згодом в Serum Institute припускали, що зможуть відновити експорт вакцин проти коронавірусу до червня (однак Україна поки що законтрактовану кількість доз не отримала).