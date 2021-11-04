Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.

За словами Кузіна, до переліку хочуть додати працівників:

сфери соціальних послуг;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури (зокрема й “Укрзалізниці”)

Головний санлікар наголосив, що наказ про розширення переліку поки на затвердженні в центральних органів виконавчої влади.

Наразі обов’язково повинні щепитися працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Нагадаємо, що на початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога почне діяти 8 листопада.