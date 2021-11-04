Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу.
За словами Кузіна, до переліку хочуть додати працівників:
- сфери соціальних послуг;
- закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури (зокрема й “Укрзалізниці”)
Головний санлікар наголосив, що наказ про розширення переліку поки на затвердженні в центральних органів виконавчої влади.
Наразі обов’язково повинні щепитися працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Нагадаємо, що на початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога почне діяти 8 листопада.
- З 8 листопада у США почнуть діяти нові правила в’їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й планують летіти туди найближчим часом. Аби прилетіти до США, потрібно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- Туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чи американські регулятори – до США не пускатимуть. Зокрема, це стосується щеплених російським “Спутник V”.