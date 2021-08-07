Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У нього запитали, чи очікується запровадження нового локдауну на тлі зростання випадків зараження COVID-19.

У відповідь Кузін зазначив, що МОЗ планує продовжувати використовувати адаптивний карантин.

“По відношенню до чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін. Але за світовим досвідом ми бачимо, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн входить все ж таки у жорсткі протиепідеміологічні умови, і вони впроваджують карантинні обмеження”, – зазначив Кузін.

Головний санлікар також спростував чутки про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

“Ні, це неправда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає”, – наголосив Кузін.

Він підтвердив, що наразі жодних рішень щодо дат можливого локдауну та чи буде він взагалі, не ухвалено.

Коментуючи поширення в Україні штаму коронавірусу “Дельта” (Delta), Кузін поінформував, що наразі вже підтверджено 147 випадків зараження ним. Він нагадав, що “Дельта” більш заразний, ніж інші штами коронавірусу (“майже в 2,6 рази”).

“2-3 тижні тому ми мали лише 17 випадків. Зараз ми їх маємо вже 147. Тому штам “Дельта” буде поширюватися, і він вже перебуває на території України… Що ми зараз бачимо в статистиці і у цифрах? Що вірус “Дельта” майже в 2,6 рази швидше передається. Тобто людина інфікує більше людей, ніж класичний штам. Дійсно людина, яка інфікована штамом “Дельта”, вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходиться у верхніх дихальних шляхах. І в той же ж самий час вона дійсно частіше призводить до госпіталізації людини, тобто вона важче протікає у людини, яка інфікована штамом “Дельта”, – розповів він.

Водночас Кузін наголосив, що “найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні “Дельтою” спостерігалися саме серед невакцинованого населення”.

“У тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності не відрізнялися від, наприклад, штаму “Альфа”… Саме для цього треба вакцинуватися, щоб захистити себе від важкого перебігу, від ризику госпіталізуватися і від ризику померти внаслідок коронавірусної хвороби”, – додав він.

(На відео – з 1:25)