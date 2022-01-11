У МОЗ стверджують, що досвід країн, де вже триває щеплення дітей молодшого віку проти коронавірусу, показує, що це — безпечно. В Україні це питання розглянуть у квітні 2022 року.

Про це в інтерв’ю міжнародній медіакорпорації ВВС повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що щеплення проти коронавірусу попереджають спалахи захворювання в організованих колективах.

“Рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто, на рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня”, – сказав Ігор Кузін.

Головний державний санітарний лікар наголосив, що щеплення робитимуть лише за бажанням батьків.

За його даними, в Україні вже вакцинували близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років. Частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих.

“Якщо дитина має супутні заварювання — онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг коронавірусу у такої дитини може бут важким”, – сказав Ігор Кузін.

Також він зазначив, що якщо дитина здорова, рішення про вакцинацію “буде залежати від того, наскільки часто ця дитина відвідує організовані колективи.

“Я б радив вакцинуватися. Це необхідно для персонального захисту”, – сказав чиновник.