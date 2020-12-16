Міністерство охорони здоров'я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він уточнив, що Україна веде переговори з компаніями-виробниками вакцин проти COVID-19.

“Ми працюємо з виробниками, у яких ми будемо закуповувати вакцини. Це виробники, які проходять стадії сертифікації вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є вже всі пропозиції, ми їх просто відшліфовуємо… Ми поставили собі за мету, щоб першу вакцинацію ми розпочали в лютому 2021 року“, – наголосив Степанов.

Міністр також нагадав, що Україна отримала від механізму COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення запиту на отримання безкоштовної вакцини. Поставка очікується наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Йдеться про 8 млн доз, яких вистачить для вакцинації 4 млн осіб.

(На відео – з 17:09)