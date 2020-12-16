Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
Він уточнив, що Україна веде переговори з компаніями-виробниками вакцин проти COVID-19.
“Ми працюємо з виробниками, у яких ми будемо закуповувати вакцини. Це виробники, які проходять стадії сертифікації вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є вже всі пропозиції, ми їх просто відшліфовуємо… Ми поставили собі за мету, щоб першу вакцинацію ми розпочали в лютому 2021 року“, – наголосив Степанов.
Міністр також нагадав, що Україна отримала від механізму COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) офіційне схвалення запиту на отримання безкоштовної вакцини. Поставка очікується наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
Йдеться про 8 млн доз, яких вистачить для вакцинації 4 млн осіб.
(На відео – з 17:09)
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.