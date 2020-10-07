Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зазначений препарат у МОЗ планують закуповувати централізовано.

“Ми продовжуємо додавати в наш протокол (лікування COVID-19 – ред.) лікарські засоби, які дуже добре себе зарекомендували, які коштують дорого, і ми їх купуємо централізовано… Вчора у нас вже завершилися клінічні випробування, є відповідні звіти. Добре себе показали імуноглобуліни, препарат “Біовен” – це препарат українського походження, який у нас використовується. Буде зібрана відповідна наша робоча група, яка займається протоколами, це наші провідні фахівці. Вчора в попередній бесіді з ними (було сказано, – ред.), що вони планують внести цей лікарський засіб у протокол лікування. Оскільки він дорогий, ми знайшли вже джерело, з якого профінансуємо і закупимо цей лікарський засіб для того, щоб він був поставлений у наші лікарні”, – наголосив Степанов.

“Чому ми не робили цього раніше? Тому що потрібно було провести клінічні випробування. Компанія-виробник провела ці клінічні випробування, підтвердила ефективність цього лікарського засобу буквально вчора, і ми досить швидко внесемо його в наш протокол лікування”, – додав він.

Крім того, Степанов поінформував, що очікується постача препарату “Ремдесивір”, який показав добрі результати при лікуванні хворих на COVID-19 за кордоном (він не виробляється в Україні й не зареєстрований у нашій країні). Цей засіб, за словами Степанова, також закуповується централізовано.

(На відео – з 11:30)

ДОВІДКА. “Біовен” є імунологічно активною білковою фракцією (IgG), виділеною з плазми крові людини, очищеною та концентрованою методом фракціонування етиловим спиртом.

Діючим компонентом є антитіла, що володіють специфічною активністю проти різних збудників захворювань – вірусів і бактерій (зокрема гепатиту A і В, цитомегаловірусу, герпесу людини, вітряної віспи, грипу, кору, паротиту, поліомієліту, краснухи, коклюшу, стафілокока, кишкової палички, пневмокока, правцевого і дифтерійного токсину).