Про це #Буквам повідомили в пресслужба міністерства охорони здоров’я.
Щербина пояснив, що найпоширенішою причиною менінгітів є саме віруси, зокрема ентеровіруси. На них припадає орієнтовно понад 80% всіх вірусних менінгітів. Групи ентеровірусів також спричиняють кишкові інфекції.
Що таке менінгіт?
Менінгіт — це запалення захисних оболонок головного та спинного мозку.
Основні симптоми менінгіту:
- висока температура;
- головний біль;
- блювання;
- холодні кінцівки;
- сплутаність свідомості;
- скованість шиї;
- людина сонна, її важко розбудити;
- судоми;
- специфічний висип, який не зникає під час натискання
- людині важко витримувати яскраве світло.
Як вже зазначалося, викликати хворобу можуть різні збудники — і грибки, і бактерії, і віруси.
“Вірусні менінгіти, як правило, протікають легше. Доволі часто ви можете навіть і не знати, що у вашої дитини чи вас був менінгіт. Ну, температура, ну голова боліла — з ким не буває? Навіть якщо така людина потребує госпіталізації, то в більшості випадків не перебуватиме в реанімаційному відділенні”, — сказав інфекціоніст Євгеній Щербина.
Також бувають паразитарні, амебні та неінфекційні менінгіти, які можуть виникнути як наслідок дії деяких препаратів, операцій на мозку або травм голови.
У такий спосіб, причини різні, але жодних згадок про капелюхи, мокре волосся та купання в холодній воді. Щербина додав, що частіше менінгіт розвивається в людей, які мають серйозні проблеми з імунітетом. Але іноді це може трапитись з абсолютно здоровою людиною.
Як захиститися?
Оскільки менінгіт спричиняють дуже різноманітні віруси та бактерії, захист від нього можуть надати такі вакцини:
- Hib-вакцина проти гемофільної інфекції;
- проти пневмококової інфекції;
- проти менінгококової інфекції.
Але також менінгіт може викликати вірус кору, вірус грипу або вітряна віспа. І від цих хвороб також є щеплення.
Варто зауважити, що в Україні є щеплення лише проти таких серогруп менінгококу як А, С, Y та W-135. Проте немає вакцини проти серогрупи типу В. Ця вакцина називається BEXERO і якщо ви наразі перебуваєте за кордоном, не упустіть нагоду щепитись нею.
Дотримуватись національного календаря щеплень та не нехтувати можливістю купити додаткові вакцини — вже є прекрасним захистом від цього захворювання.
Ну і звичайно, не забувайте про базові правила гігієни: ретельне миття рук, користування чистими приладами для їжі тощо. “В зоні ризику менінгіту і дорослі, якщо вони проживають скупчено, наприклад, в гуртожитках або казармах. Отож варто подумати про щеплення в будь-якому віці”, — зазначив лікар.
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