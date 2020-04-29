Міністерство охорони здоров'я України направить на дофінансування медустанов у регіонах 241,8 млн грн, які будуть виділені з субвенції.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням медичних закладів, яке ми дуже гостро відчули зі стартом другого етапу реформи з 1 квітня, Міністерство охорони здоров’я спільно з Мінфіном відпрацювали питання отримання в квітні коштів субвенції, передбаченої для регіонів на жовтень-грудень, в розмірі 241, 8 млн грн. Ці кошти перерозподілять регіонам вже сьогодні-завтра”, – наголосив він.

Степанов уточнив, що кошти підуть на фінансування медустанов, які отримали недофінансування і яким не вистачає коштів на зарплати.

Очільник МОЗ також розповів, що найближчим часом міністерство представить своє бачення реформи в сфері медицини. Степанов уточнив, що МОЗ під час аудиту системи охорони здоров’я намагався вивчити проблеми, які виникли після старту другого етапу медреформи.

“Ми вже закінчуємо аудит. У найближчі дні ми запропонуємо реальний механізм, яким чином будемо фінансувати медзаклади, яким чином будемо реформувати нашу медицину. Ми не підемо тим шляхом, яким йшли. Ми можемо розвивати нашу медицину, побудувати медицину, яка потрібна всім нам. Ми вже розробили відповідні механізми, почнемо впровадження наступного тижня”, – зазначив він.

(На відео – з 5:25)