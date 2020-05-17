Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Telegram-каналі.
Надання стоматологічних послуг відновили в рамках першого етапу ослаблення карантину.
Так, відповідно до вимог МОЗ, під час карантину стоматологічні клініки повинні приймати клієнтів лише за попереднім записом з інтервалом мінімум в 15 хвилин. Під час запису і в день прийому клієнтів повинні опитувати про стан їх здоров’я і наявності симптомів коронавірусу.
Відвідувачі стоматологічних клінік повинні мати доступ до антисептиків і рідкого мила. Доступ супроводжуючих заборонений, винятком є лише супровід дітей до 14 років, осіб з обмеженими можливостями або похилого віку. Клієнти повинні чекати своєї черги за межами приміщення клініки. Перебування клієнтів в стоматологічному кабінеті повинно бути ізольованим.
Персонал стоматологічних клінік перед початком роботи повинен проходити обов’язковий температурний скринінг і мати засоби індивідуального захисту: респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя і шапочку.
Після кожного клієнта необхідно проводити прибирання і дезінфекцію. Крім того, рекламна продукція, журнали та іграшки повинні бути прибрані, під час карантину їх наявність заборонена.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).