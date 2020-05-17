Міністерство охорони здоров'я України сьогодні оприлюднило нові вимоги до роботи стоматологічних клінік під час пандемії коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Telegram-каналі.

Надання стоматологічних послуг відновили в рамках першого етапу ослаблення карантину.

Так, відповідно до вимог МОЗ, під час карантину стоматологічні клініки повинні приймати клієнтів лише за попереднім записом з інтервалом мінімум в 15 хвилин. Під час запису і в день прийому клієнтів повинні опитувати про стан їх здоров’я і наявності симптомів коронавірусу.

Відвідувачі стоматологічних клінік повинні мати доступ до антисептиків і рідкого мила. Доступ супроводжуючих заборонений, винятком є ​​лише супровід дітей до 14 років, осіб з обмеженими можливостями або похилого віку. Клієнти повинні чекати своєї черги за межами приміщення клініки. Перебування клієнтів в стоматологічному кабінеті повинно бути ізольованим.

Персонал стоматологічних клінік перед початком роботи повинен проходити обов’язковий температурний скринінг і мати засоби індивідуального захисту: респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя і шапочку.

Після кожного клієнта необхідно проводити прибирання і дезінфекцію. Крім того, рекламна продукція, журнали та іграшки повинні бути прибрані, під час карантину їх наявність заборонена.