МОЗ має намір зобов'язати лікарні переносити планові операції та госпіталізації, щоб звільнити місця в відділення інтенсивної терапії для лікування хворих на COVID-19.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра, зараз МОЗ продовжує інтенсивно готувати та перепрофільовувати лікарні, щоб система охорони здоров’я змогла прийняти більшу кількість пацієнтів з COVID-19 в разі спалаху захворювання.

Також Ляшко повідомив, що МОЗ має намір зобов’язати лікарні переносити планові операції та госпіталізації, щоб звільнити якомога більше місць в відділення інтенсивної терапії.

“Буде підписаний документ, який сьогодні зобов’яже припиняти проведення планових операцій хуріргіческого втручання, а також планові госпіталізації, щоб зменшити кількість людей, які знаходяться в лікарнях. Це потенційно звільняє апарати штучної вентиляції легенів, які можуть використовуватися [для лікування пацієнтів з COVID-19] в інфекційних відділеннях, і бригади професійних реаніматологів, які можуть врятувати життя в разі необхідності”, — підкреслив він.

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