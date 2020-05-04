Проект розпорядження головного санітарного лікаря опублікований на сайті МОЗ.
Так, салонам краси рекомендують:
– організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов’язків працівників з температурою вище 37,2 градусів або з ознаками ГРВІ;
– прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщенням з дотриманням дистанції в 1,5 м;
– заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю;
– організувати на вході місце для дезінфекції рук;
– організувати одночасне перебування клієнтів за розрахунком не більше однієї людини на 10 кв. м площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах;
– між місцями надання послуг забезпечити на відстані мінімум 2 м .;
– працівники зобов’язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички;
– проводити дезінфекцію і прибирання після кожного клієнта.
Крім того, персонал повинні забезпечити п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів. Також заклад має інформувати клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни, а також не привертати до роботи співробітників з груп ризику.
Громадське обговорення триватиме до 6 травня.
Нагадаємо, що карантин було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.
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