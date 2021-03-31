Про це під час засідання Уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Ситуація залишається достатньо напруженою, ми прогнозуємо зростання кількості хворих, як наслідок – кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох”, – сказав Степанов.
Він зазначив, що адаптивний карантин, який на сьогодні діє в країні – це найкраща стратегія, яка неодноразово показала свою ефективність.
Степанов також уточнив, що найбільш напружена ситуація зараз в Києві.
“У нас на сьогодні (показник – ред.) становить 85,8% – це найвищий показник по країні”, – заявив Степанов.
Крім того, досить напруженою залишається ситуація в Житомирській, Одеській та Київській областях.
“Це ті регіони, де досить критична ситуація щодо наповненості ліжок з киснем”, – зазначив міністр.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- Понад 60% українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну) у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус COVID-19. При цьому лише 26% висловилися за локдаун на всій території України (загальнонаціональний локдаун). Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.