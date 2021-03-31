Міністерство охорони здоров’я очікує чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчого тижня чи двох.

Про це під час засідання Уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ситуація залишається достатньо напруженою, ми прогнозуємо зростання кількості хворих, як наслідок – кількості госпіталізацій протягом щонайменше найближчого тижня-двох”, – сказав Степанов.

Він зазначив, що адаптивний карантин, який на сьогодні діє в країні – це найкраща стратегія, яка неодноразово показала свою ефективність.

Степанов також уточнив, що найбільш напружена ситуація зараз в Києві.

“У нас на сьогодні (показник – ред.) становить 85,8% – це найвищий показник по країні”, – заявив Степанов.

Крім того, досить напруженою залишається ситуація в Житомирській, Одеській та Київській областях.

“Це ті регіони, де досить критична ситуація щодо наповненості ліжок з киснем”, – зазначив міністр.