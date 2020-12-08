Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня.

Про це Степанов заявив в ефірі “Україна 24”.

Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.

“Ми завтра вже фіналізуємо цей документ і завтра на уряді… Відбуваються останні наші консультації з колегами, бо, ви знаєте, за порядком МОЗ розробляє, відправляє іншим колегам, і вони візують або вносять зміни”, — зауважив він.

Коментуючи інформацію щодо того, що локдаун може розпочатися 2 січня, Степанов заявив, що навряд чи йдеться саме про цю дату.

“2 січня… Я ось це почув від вас, чув від багатьох інших людей. Але я думаю, що це буде не 2 січня”, — заявив міністр.