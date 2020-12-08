Про це Степанов заявив в ефірі “Україна 24”.
Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.
“Ми завтра вже фіналізуємо цей документ і завтра на уряді… Відбуваються останні наші консультації з колегами, бо, ви знаєте, за порядком МОЗ розробляє, відправляє іншим колегам, і вони візують або вносять зміни”, — зауважив він.
Коментуючи інформацію щодо того, що локдаун може розпочатися 2 січня, Степанов заявив, що навряд чи йдеться саме про цю дату.
“2 січня… Я ось це почув від вас, чув від багатьох інших людей. Але я думаю, що це буде не 2 січня”, — заявив міністр.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.