Про це свідчать дані МОЗ.

Відтак, до країн “зеленої” зони увійшли Україна, а також такі держави як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Туреччина, Словенія, Єгипет та Італія. Загалом у списку 67 країн.

При цьому у переліку країн “червоної” зони налічується 120 країн. Серед них Китай, Угорщина, Грузія, Німеччина, Чехія, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Польща, Франція, Росія.

Варто зазначити, що особи, які повертаються з країн “червоної зони”, зобов’язані при в’їзді в Україну пройти 14-денну обсервацію/самоізоляцію або здати тест на COVID-19.