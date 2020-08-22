Про це повідомили в пресслужбі відомства.
До країн “червоної зони” потрапили США, Румунія, Монако, Іспанія та інші.
З цієї зони виключили Єгипет, Чехію, Росію, Молдову, Білорусь, Францію.
Україна в списку країн “зеленої зони”. Також у цьому списку Росія, Франція, Швеція, Болгарія та інші.
У МВС щодо цього додали, що якщо людина приїхала з країни “зеленої зони” (згідно зі списком), то самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з “червоної зони” – складатиме тест і проходитиме 14-денний карантин.
Також, щоб потрапити до України, іноземці зобов’язані мати поліс медичного страхування.
- Уряд знову змінив правила в’їзду до України з-за кордону, залишивши, зокрема, один критерій для визначення іноземної держави як “країни зі значним поширенням COVID-19”.