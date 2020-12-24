МОЗ оновив перелік країн «червоної зони»: що змінилося

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зазначимо, що до “червоної зони” потрапили 45 країн. Тиждень тому у списку було 47 країн.

Серед країн “червоної зони” опинилися Грузія, Чорногорія, Словаччина, Португалія, Молдова, Румунія, США, Великобританія та Німеччина.

Італія та Йорданія перейшли з “червоного” до “зеленого” списку.

Загалом у “зеленому” списку опинилося 148 країн, зокрема Польща, Ізраїль, Албанія, Бельгія, Білорусь, Франція, Канада та інші.

Україна включає до “червоного” списку ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в’їзді з “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.