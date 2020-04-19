Про це в ефірі “1 + 1” сказала заступник міністра Ірина Микичак.

“На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п’ятий-десятий день від такого масового скупчення людей в певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності. Так сталося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично”, – сказала вона.

За офіційними даними, в 2020 році в пасхальних богослужіннях взяли участь тільки 130 тисяч чоловік. Це в 38 разів менше в порівнянні з попереднім роком, коли в церкві прийшли більше 7 мільйонів чоловік. Незважаючи на це, загроза спалаху залишається.

“На жаль, недотримання карантину може вплинути на його продовження. Тому що ми всі чітко розуміємо, що те, що Україна ввела карантин дуже швидко і досить жорсткі заходи карантину дозволяють зробити зростання захворюваності не піковим, а таким досить пологим. І кожен з нас повинен розуміти, що якщо ми дотримуємося рекомендацій карантину, а це не вигадка, це доведено науковими дослідженнями, ми зможемо зберегти систему охорони здоров’я, ми зможемо зберегти медиків і найголовніше – врятувати життя тисяч наших громадян”, – додала Микичак.