Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко у коментарі Reuters.

За його словами, Кабмін відхилив прохання компанії “Лекхім” про змінення графіка відвантаження та спосіб вимірювання ефективності вакцини. Цього тижня компанія запевнила, що перша партія китайської вакцини прибуде в Україну ​​15 березня.

Представник МОЗ зазначив, що Україна фінансово покарає фармацевтичну компанію через затримку з доставленням препарату Sinovac.

“Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті”, – заявив Іващенко.

При цьому він не уточнив, про яку суму штрафу йдеться. Однак угода передбачає, що Уряд має право накласти на постачальника штраф у розмірі 0,1% вартості вантажу за кожен день затримки.

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. Вакцина від Sinovac має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка проходила у Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.