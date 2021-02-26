Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, один такий випадок зафіксовано у Чернігівській області, а шість – у Черкаській.

“Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень є сім. Вони всі несерйозні. Одне повідомлення було зареєстровано в Чернігівській області та 6 повідомлень – в Черкаській області”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що такі повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру МОЗ, і “кожен випадок аналізується”.

“Але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Але кампанія (з вакцинації, – ред.) на сьогодні продовжується”, – додав Ляшко.

Він нагадав, що за минулу добу, 25 лютого, в Україні зробили 1179 щеплень проти COVID-19.

Чоловіків за минулу добу щеплено більше, ніж жінок: 792 проти 387. Але я думаю, що найближчим часом ця пропорція буде 50 на 50″, – розповів санлікар.

Загалом же від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1338 осіб. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (170 щеплень).

Вакцинація в нашій країні наразі проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca.

(На відео – з 1:05)