В Україні з 24 лютого – дня початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 – зафіксовано сім "несприятливих подій після імунізації", "усі несерйозні".

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, один такий випадок зафіксовано у Чернігівській області, а шість – у Черкаській.

“Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень є сім. Вони всі несерйозні. Одне повідомлення було зареєстровано в Чернігівській області та 6 повідомлень – в Черкаській області”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що такі повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру МОЗ, і “кожен випадок аналізується”.

“Але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Але кампанія (з вакцинації, – ред.) на сьогодні продовжується”, – додав Ляшко.

Він нагадав, що за минулу добу, 25 лютого, в Україні зробили 1179 щеплень проти COVID-19.

“Чоловіків за минулу добу щеплено більше, ніж жінок: 792 проти 387. Але я думаю, що найближчим часом ця пропорція буде 50 на 50″, – розповів санлікар.

Загалом же від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1338 осіб. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (170 щеплень).

Вакцинація в нашій країні наразі проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca.

(На відео – з 1:05)