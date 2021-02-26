Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, один такий випадок зафіксовано у Чернігівській області, а шість – у Черкаській.
“Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень є сім. Вони всі несерйозні. Одне повідомлення було зареєстровано в Чернігівській області та 6 повідомлень – в Черкаській області”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що такі повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру МОЗ, і “кожен випадок аналізується”.
“Але не потрібно розганяти ніякої інформаційної паніки, тому що це передбачено інструкцією виробника. Ми всі несприятливі події відслідковуємо і звертаємо на це увагу. Але кампанія (з вакцинації, – ред.) на сьогодні продовжується”, – додав Ляшко.
Він нагадав, що за минулу добу, 25 лютого, в Україні зробили 1179 щеплень проти COVID-19.
“Чоловіків за минулу добу щеплено більше, ніж жінок: 792 проти 387. Але я думаю, що найближчим часом ця пропорція буде 50 на 50″, – розповів санлікар.
Загалом же від початку кампанії з вакцинації було щеплено 1338 осіб. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (170 щеплень).
Вакцинація в нашій країні наразі проводиться вакциною Oxford/AstraZeneca.
(На відео – з 1:05)
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.