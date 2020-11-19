Міністерство охорони здоров'я розраховує на отримання понад 1 млн доз вакцини в рамках глобальної програми COVAX першим траншем. Угоду мають підписати найближчим часом.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що глобальна програма COVAX визначила план дій щодо постачання майбутньої вакцини проти COVID-19 в Україну. До 27 листопада має бути підписана технічна потреба від України, а до 7 грудня — умови співпраці.

“Планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти COVID-19 декількома траншами. Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1 млн 200 тисяч доз”, — зазначив міністр охорони здоров’я Степанов.

За словами очільника МОЗ, першою чергою щеплення робитимуть працівникам галузі охорони здоров’я.