Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Зазначається, що глобальна програма COVAX визначила план дій щодо постачання майбутньої вакцини проти COVID-19 в Україну. До 27 листопада має бути підписана технічна потреба від України, а до 7 грудня — умови співпраці.
“Планується, що Україна отримуватиме майбутню вакцину проти COVID-19 декількома траншами. Обсяг першого траншу, наданого COVAX, становитиме майже 1 млн 200 тисяч доз”, — зазначив міністр охорони здоров’я Степанов.
За словами очільника МОЗ, першою чергою щеплення робитимуть працівникам галузі охорони здоров’я.
- Як повідомлялося, загалом Україна, як планується, має отримати безкоштовні вакцини проти COVID-19 обсягом, що приблизно дорівнює 20% від загальної кількості населення країни, тобто близько 8 млн доз.
- Раніше у МОЗ озвучили орієнтовну вартість вакцини проти COVID-19 для України.