Міністерство охорони здоров'я України передало в регіони країни загалом близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що кількість переданих тестів в області залежить від рівня захворюваності в регіоні.

“На сьогодні передано в регіони вже 867 тисяч ПЛР-тестів. Передача відбувається за наступними критеріями. Перше – це кількість захворювань, це здатність лабораторій, які безпосередньо тестують наших громадян, відповідно до критеріїв наших також залишки, які є в тих чи інших областях, щоб процес тестування ні в якому разі не зупинявся. Ситуація повністю контрольована. У нас не існує регіонів, де б були проблеми із залишками, щоб не вистачало ПЛР-тестів “, – сказав Степанов.

Він також додав, що ПЛР-тестування проводиться безкоштовно.