Для медичних закладів, що борються з коронавірусом, Міністерство охорони здоров'я на 2022 рік передбачило 19,4 мільярда гривень. Для отримання коштів лікарнями передбачили два пакети.

Про це повідомляє МОЗ.

Згідно з цим пацієнти, що проходять лікування в стаціонарі, мають отримувати всю медичну допомогу безоплатно. Надані послуги медзакладам будуть оплачувати за договором із Національною службою здоров’я.

Пакети охоплюють:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19.

Але перший пакет зможуть отримати лікарні, які визначить обласна держадміністрація (ОДА). Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області.

Станом на 12 січня регіональні департаменти мали подати переліки таких закладів, щоб надалі їх перевірили на відповідність вимогам НСЗУ та уклали із ними договори. Щомісяця такі лікарні будуть отримувати ставку у трохи більш ніж мільйон грн, а всього покладено на ці цілі майже 2,5 мільярда гривень.

Другий пакет буде доступний для всіх закладів за умовою, що вони відповідають вимогам НСЗУ. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 мільярда гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку.