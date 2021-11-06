МОЗ: перевірка COVID-сертифікатів не порушує таємниці про стан здоров’я

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У відомстві наголосили, що відповідно до статті 39-1 Закону “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Таким чином, медична таємниця – це звернення до лікаря чи діагноз, який фігурує в медичних документах.

Але у документах про вакцинацію ці відомості не містяться, тож правоохоронці під час перевірки можуть вимагати у громадян COVID-сертифікати – це не буде порушенням закону.

У разі, якщо відвідувачі закладів, роботу яких обмежено червоною зоною карантину, відмовляються їх надати, то підприємство може відмовити у наданні послуг.

При цьому, заклади, організації та установи будь-якої форми власності мають дотримуватися правил роботи під час карантину, затверджених Постановою Кабміну №1236. Вона регламентує карантинні обмеження згідно до “зонування” – зеленої, жовтої, помаранчевої чи червоної зон.

Вакцинація в Україні: статистичні дані

Станом на ранок 6 листопада, в Україні на коронавірус загалом захворіли 3 058 014 осіб. Летальних випадків зареєстровано 71 635.

Надвисокий добовий приріст тих, хто захворів, фіксують з середини жовтня — майже щодня понад 20 тисяч нових випадків. Показники вищі, ніж будь-коли торік.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей.

Згідно з даними МОЗ, 93% госпіталізованих за цю хвилю епідемії COVID-19 в Україні не були вакциновані.

Наразі у червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 15 областей.