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МОЗ підготувало наказ про обов’язкову COVID-вакцинацію: кого це торкнеться?

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Понеділок, 27 вересня 2021, 17:00

Відповідний документ оприлюднили на сайті Федерації профспілок України.

МОЗ пропонує запровадити обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для:

  • працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
  • працівників місцевих державних адміністрацій;
  • працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Обов’язкова вакцинація в Україні

22 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.

Міністр наголосив, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від COVID-щеплення, то їх відсторонять від виконання обов’язків.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що не виключає ймовірності запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: COVID-вакцина, МОЗ України, обов'язкова вакцинація

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