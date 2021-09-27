МОЗ підготувало наказ про обов’язкову COVID-вакцинацію: кого це торкнеться?

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) підготувало проєкт наказу про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Відповідний документ оприлюднили на сайті Федерації профспілок України.

МОЗ пропонує запровадити обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

працівників місцевих державних адміністрацій;

працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Обов’язкова вакцинація в Україні

22 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.

Міністр наголосив, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від COVID-щеплення, то їх відсторонять від виконання обов’язків.