МОЗ підготувало наказ про обов’язкову COVID-вакцинацію: кого це торкнеться?

Відповідний документ оприлюднили на сайті Федерації профспілок України.
МОЗ пропонує запровадити обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для:
- працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
- працівників місцевих державних адміністрацій;
- працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.
Обов’язкова вакцинація в Україні
22 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив про запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників галузі освіти та чиновників.
Міністр наголосив, що обов’язкова вакцинація є цілком законною, адже це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.
Якщо працівники вказаних сфер відмовляться від COVID-щеплення, то їх відсторонять від виконання обов’язків.
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що не виключає ймовірності запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.
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- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
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