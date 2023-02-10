Підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та представництвом міжнародної неурядової організації Handicap International – Humanity & Inclusion в України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відтак, метою співпраці є покращення якості послуг з фізичної реабілітації поранених внаслідок війни, а також доступності та якості послуг протезування й коригування деформації ампутацій, підвищення доступності та якості високотехнологічних послуг для пацієнтів.

За даними МОЗ, зараз реалізуються проєкти, направлені на вдосконалення доступу до послуг якісної фізичної реабілітації, психічного здоров’я та психосоціальної підтримки у різних містах України (Київ, Львів, Дніпро, Чернівці, Вінниця). Крім цього, надається допомога стосовно впровадження реабілітації у разі опіків.

Також нещодавно було запущено новий проєкт багатосекторної допомоги людям, які потребують протезування в реабілітаційних центрах в Києві та Львові. Зокрема передбачається впровадження інноваційних технологій протезування з мультидисциплінарним підходом.

Під час підписання меморандуму сторони домовились про поглиблення співпраці за такими напрямами:

розширення дії проєкту в опікових центрах України для покращення якості реабілітаційної допомоги у разі опіків;

впровадження тренувальних протезів на госпітальному етапі, що включатиме навчання мультидисциплінарних команд.

“Повномасштабна війна щодня руйнує звичне життя українців. Особливо вразливими є ті, хто зазнав поранень та потребує реабілітації. Впоратися з такими масштабними викликами нам допомагає залученість міжнародних донорів. Handicap International — один з наших надійних партнерів. Вдячний за потужну підтримку та активну участь у проєктах реабілітаційної допомоги. Разом ми робимо велику справу — допомагаємо постраждалим людям швидше повернутися до повноцінного життя”, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Довідково. Handicap International — недержавна організація, створена в 1982 році для надання допомоги в таборах біженців у Камбоджі і Таїланді. Штаб-квартири знаходяться на території Франції та Бельгії, з моменту створення також були відкриті філії в шести інших країнах: Швейцарії, Люксембургу, Великій Британії, Німеччині, Канаді та Сполучених Штатах Америки.

Це незалежна від всіх урядів організація, метою якої є допомога людям з обмеженими можливостями і соціально незахищеним верствам населення в умовах бідності, соціального відторгнення, конфліктів і стихійних лих.

Handicap International є одним з 6 членів-засновників Міжнародного рух за заборону протипіхотних мін, що отримав Нобелівську премію миру в 1997 році. З лютого 2005 року організація також закликає до заборони касетних боєприпасів і проведення досліджень щодо антропогенного впливу цієї зброї.