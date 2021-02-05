Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже до кінця осені в Україні планується безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу СOVID-19 21 млн людей.

Таку заяву він зробив сьогодні під час “Години запитань до Уряду” у Верховній Раді, повідомляють #Букви.

“МОЗ розраховує до кінця осені провести чотири етапи вакцинації проти COVID-19. Під час цих етапів доступ до безпечних вакцин отримають майже 21 мільйон українців. Це люди, які перебувають у зоні ризику інфікування. Загальна мета вакцинації – охопити щонайменше 50% громадян. Такий відсоток необхідний для вироблення колективного імунітету. У рамках підготовки до національної вакцинації ми ретельно готуємо як логістичну систему, так і медичних працівників, які будуть проводити вакцинацію”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ нагадав, що національний план вакцинації складається з 5 етапів, а старт першого запланований на лютий.

На першому етапі вакцинацію здійснюватимуть мобільні бригади (загальна кількість яких становить 572).

На другому етапі планується організувати 1650 пунктів вакцинації, які працюватимуть паралельно із мобільними бригадами.

На першому етапі вакцину отримають понад 367 тис. людей:

• всі співробітники мобільних бригад з вакцинації;

• всі медпрацівники – лікарі, середній медичний персонал, які працюють у медустановах, що надають допомогу при COVID-19;

• співробітники лабораторій, які проводять дослідження на COVID-19;

• співробітники екстреної медичної допомоги, включно з водіями;

• люди, які знаходяться в спеціальних установах, інтернатах, будинках для людей похилого віку, і співробітники таких установ;

• військовослужбовці – ЗСУ, Національної гвардії, які беруть участь в операції Об’єднаних сил на Донбасі.

На другому етапі будуть безкоштовно вакциновані близько 2,5 млн осіб, на третьому – 7,2 млн, на четвертому – 11 млн осіб. Йдеться про людей, які входять до “груп ризику” за тими чи іншими показниками.

На п’ятому етапі планується вакцинувати інші категорії населення: громадян від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань

“Їм також буде надана можливість доступу до безкоштовної вакцини. Планове охоплення на п’ятому етапі становить 13 млн громадян”, – наголосив Степанов.

Міністр також повідомив, що одне з важливих завдань, яке стоїть перед Урядом і Парламентом, – популяризація вакцинації. Оскільки зараз, за даними соціологічних досліджень, менше 50% українців готові до безкоштовної вакцинації.