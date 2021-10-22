Міністерство охорони здоров'я планує наступного року почати ревакцинацію українців проти коронавірусу. Введення бустерної дози будуть рекомендувати лише обмеженій категорії населення.

Про це в інтерв’ю телеканалу “Рада” повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

“Ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення у 2021 році, такі ж дві дози має отримати у 2022 році”, – сказав він.

Наразі ж МОЗ працює над тим, щоб рекомендувати бустерну вакцинацію окремим категоріям населення, зокрема людям з хронічними захворюваннями.

“Найближчим часом будуть рекомендувати введення третьої, додаткової дози для людей, у яких проблеми з імунітетом. Це люди, які постійно приймають гормональну терапію, після трансплантації органів, люди з імуносупресивними станами. Ми розуміємо, що повний курс щеплень двома дозами (у таких людей – ред.) може не сформувати повноцінну імунну відповідь. Їм будуть рекомендувати введення додаткової дози”, – пояснив головний санлікар.

Кузін також зазначив, що наразі невідомо, чи потрібно буде проходити ревакцинацію щороку.

(На відео з 12:15)