Про це в інтерв’ю телеканалу “Рада” повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
“Ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози щеплення у 2021 році, такі ж дві дози має отримати у 2022 році”, – сказав він.
Наразі ж МОЗ працює над тим, щоб рекомендувати бустерну вакцинацію окремим категоріям населення, зокрема людям з хронічними захворюваннями.
“Найближчим часом будуть рекомендувати введення третьої, додаткової дози для людей, у яких проблеми з імунітетом. Це люди, які постійно приймають гормональну терапію, після трансплантації органів, люди з імуносупресивними станами. Ми розуміємо, що повний курс щеплень двома дозами (у таких людей – ред.) може не сформувати повноцінну імунну відповідь. Їм будуть рекомендувати введення додаткової дози”, – пояснив головний санлікар.
Кузін також зазначив, що наразі невідомо, чи потрібно буде проходити ревакцинацію щороку.
(На відео з 12:15)
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