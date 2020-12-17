Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він уточнив, що в МОЗ “практично завершують” розробку національного плану з вакцинації українців проти коронавірусу.

“Я думаю, що в п’ятницю я вже зможу його підписати, затвердити відповідним наказом МОЗ”, – розповів міністр.

За словами Степанова, вчора відбулася “детальна нарада” щодо цього плану, і в нього внесли корективи. Так, було вирішено вакцинувати і громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

“Вчора я дав завдання внести відповідні зміни в цей національний план. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Мені здається, що дуже важливо забезпечити доступ до вакцин для українців, наголошую, які проживають на тимчасово окупованих територіях”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що над національним планом вакцинації, крім українських експертів, працюють експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та ЮНІСЕФ.

(На відео – з 9:40)