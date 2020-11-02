Міністерство охорони здоров’я розпочинає процес розгортання мобільного госпіталю на території Палацу спорту у Києві.

Про це в інтерв’ю “Сегодня” розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП Медичні закупівлі, щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту”, — сказав він.

Він пояснив, що у польовому госпіталі, окрім ліжко-місць з підведеним киснем, мають розмістити реанімаційні відділення та кімнати для медичного персоналу.

Водночас представник МОЗ попередив, що відкриття тимчасових госпіталів повністю не вирішить проблему з перевантаженістю лікарень, оскільки медичних працівників вкрай не вистачає.

“Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар — це професія, яка здобувається роками”, — підкреслив Ляшко.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявляв, що Київ для розгортання мобільних госпіталів для хворих на COVID-19 запропонував три об’єкти: Палац спорту, Національний експоцентр України “Міжнародний виставковий центр” і щодо третього влада поки вивчає.