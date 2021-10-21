Про це повідомляє пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема посилено контроль щодо щеплень з профілактики гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.
У постанові встановлені наступні правила:
- Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.
- Можна вводити кілька вакцин одночасно.
- Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить за профілактичними щепленнями, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей.
- Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календарю профілактичних щеплень.
- Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.
“Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, — запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше Верховний суд дозволив відсторонювати від навчання дітей без щеплень.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я спостерігає істотне зниження імунізації: так, станом на травень лише 30 % дітей віком до року вакцинувалися за графіком.
- ВООз інформувала, що через пандемію COVID-19 вперше за десятиріччя зросла смертність від туберкульозу.