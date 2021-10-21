Головний санітарний лікар України Ігор Кузін підписав постанову, яка посилює заходи профілактики проти деяких інфекцій. Відтепер школярам заборонено відвідувати заклади освіти без профілактичних щеплень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема посилено контроль щодо щеплень з профілактики гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

У постанові встановлені наступні правила:

Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.

Можна вводити кілька вакцин одночасно.

Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить за профілактичними щепленнями, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей.

Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календарю профілактичних щеплень.

Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.