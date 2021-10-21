Про це повідомляє пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема посилено контроль щодо щеплень з профілактики гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

У постанові встановлені наступні правила:

  • Пацієнти не мають отримувати надлишкових рекомендацій щодо обстежень чи діагностики перед проведенням щеплень.
  • Можна вводити кілька вакцин одночасно.
  • Щеплення мають бути організовані з неухильним дотриманням заходів інфекційного контролю. Ті, хто приходить за профілактичними щепленнями, не мають сидіти в чергах із великим скупченням людей.
  • Діти мають перебувати й зараховуватися до закладів освіти за наявності відомостей про завершений курс обов’язкових профілактичних щеплень відповідно до віку та Національного календарю профілактичних щеплень.
  • Батьки й законні представники дитини мають право бути поруч із нею під час проведення вакцинації в медпунктах закладів освіти для захисту прав дитини та надання дозволу на медичне втручання.

“Завдяки підвищенню кількості вакцинованих вдасться попередити спалахи небезпечних хвороб, а отже, — запобігти додатковому навантаженню на систему охорони здоров’я та інфекційні лікарні”, – йдеться у повідомленні.