Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Степанов зазначив, що медики повинні отримувати справедливу зарплату, а не ту, яку вони отримують зараз.

“Саме тому в нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50%, і щоб ця заробітна плата була підвищена вже з 1 липня. Зрозуміло, що для цього потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету, зараз ми завершуємо розрахунки для того, щоб узгоджувати ці позиції з Міністерством фінансів, виносити це на уряд. І будемо розраховувати на відповідну підтримку”, – розповів він.

За словами глави МОЗ, заробітна плата медпрацівника зараз на рівні 6-7 тис. грн. Він зазначив, що це одна з найменших заробітних плат серед усіх професій і спеціальностей.

“Такої ситуації немає ніде у світі. І ми в такому стані живемо всі 30 років. Я переконаний, що ми маємо підвищити заробітну плату, зробити професію медпрацівника, медика, лікаря престижною. Ми повинні не забувати, що наші медики масово виїжджають за кордон, ми можемо опинитися в ситуації, що вони всі виїдуть, і матимуть рацію. Тому що не може держава так ставитися до них”, – наголосив Степанов.

Він також додав, що підвищення заробітної плати є важливим елементом медреформи.

На відео з 3 хв. 53 сек.