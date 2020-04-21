Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Степанова, відповідне рішення має бути ухвалено на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

“На найближче засідання Уряду Міністерство охорони здоров’я винесе постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємося до 12 травня”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що такий крок обумовлений ситуацією із поширенням коронавірусу в Україні.

“Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності і небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба”, – заявив очільник МОЗ.

При цьому Степанов наголосив, що деякі карантинні обмеження можуть бути пом’якшені. Зокрема, можуть бути дозволені прогулянки в парках, але з певними обмеженнями. Крім того, планується відкрити бібліотеки та музеї (але з дотриманням карантинних вимог щодо дотримання дистанції і засобів захисту).

(На відео – з 10:15)

Напередодні головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в Україні до 12 травня.