Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я в Telegram-каналі.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що через недотримання правил карантину та скупчення людей в закритому просторі багато людей заразилися коронавірусом саме в церкві.

За даними МОЗ, станом на сьогодні на території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

У Заліщиках Тернопільської області спалах коронавірусу почався з хворого священника, який, не знаючи про зараження, проводив богослужіння і встиг контактувати приблизно з 500 людьми.

У Мукачеві Закарпатської області причиною спалаху коронавірусу стала заражена 69-річна мешканка, яка встигла інфікувати щонайменше 19 осіб. Жінка, маючи симптоми захворювання, два дні поспіль ходила на службу в Свято-Михайлівський собор.

Крім того, двоє людей з Миколаївської області заразилися коронавірусом після відвідування богослужіння, на якому були присутні дві інфіковані жінки.

“Багатовікові традиції святкування Великодня мають велике значення для українців. Однак в цьому році заради власної безпеки і безпеки близьких необхідно утриматися від візитів до церкви і залишитися вдома. Подивитися трансляцію богослужінь можна буде по телевізору”, – підкреслили в МОЗ.