Про це він сказав в етері телеканалу “Україна 24”.

“Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді уже ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати”, – сказав Степанов.

Крім того, міністр закликав літніх людей на Великдень утриматися від відвідування храмів, натомість долучитися до богослужінь онлайн.

“Ми вирішили не робити додаткових обмежень. Але я хочу закликати всіх громадян проявити свідомість та самостійно вжити всіх заходів, щоб запобігти поширенню хвороби. Людям старшого віку бажано залишитися вдома – дивитися богослужіння онлайн і дочекатися, коли син, донька чи онуки принесуть вже освячену пасочку з церкви”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.