Документ, який містить також тимчасові рекомендації. обнародований на сайті МОЗ.

Згідно з пропозиціями міністерства, батьки повинні будуть передавати дитину вихователю на вулиці. Температуру дітям будуть міряти при вході в приміщення і ще раз через чотири години. Якщо вранці вона вище 37,2 градуса або у дитини виявлять ознаки респіраторного захворювання, їй доведеться повернутися додому. Якщо температуру виявили протягом дня, дитину ізолюють, про це повідомлять медикам і батькам.

На вході до установи організовують місце для обробки рук антисептиком.

Планується заборонити використання тканинних рушників, м’яких іграшок, килимів з довгим ворсом, перебування в вуличному взутті всередині приміщень, проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи і з глядачами.

На період роботи в такому режимі рекомендується надавати пріоритет активностей на відкритому повітрі, а в приміщеннях по можливості тримати дітей на максимальній відстані один від одного. Вихователям рекомендуватимуть обмежити заняття та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і персоналом, використання великої кількості додаткового інвентарю, сенсорні заняття та ігри (наприклад, ліплення).

Також буде передбачено “адаптивне харчування”, щоб мінімізувати кількість дітей, які їдять одночасно або одночасно знаходяться за одним столом.

Дитячий сад повинен буде забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах; дезінфекцію поверхонь і вологе прибирання кожні дві години; регулярне провітрювання приміщень; централізований збір засобів індивідуального захисту і паперових серветок в різні контейнери з кришками і одноразовими пакетами.

Нагадаємо, що після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.

За словами мера столиці, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.