У переддень Дня знань Міністерство охорони здоров’я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У МОЗ наголосили, що урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи.

І якщо школи вирішили все ж організувати святкові урочистості, у МОЗ рекомендують дотримуватися низки рекомендацій. Зокрема, урочиста лінійка має проходити просто неба.

Також рекомендується не змішувати дітей різних вікових груп/класів; уникати утворення натовпу; слідкувати за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метра. Слід утриматися від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи, а також максимально скоротити час проведення заходу.

Якщо ж школи обрали альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який не передбачає скупчення дітей, тоді, у МОЗ рекомендують організувати святкування в межах кожного класу окремо; замість активності у приміщенні обрати варіант святкування просто неба спробувати організувати День знань в інтерактивній формі.

МОЗ також наголошує на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти і науки України напрацювали три ключові сценарії початку нового навчального року.

Відтак у МОН розглядають три сценарії того, як проходитиме новий навчальний рік:

1. Перший сценарій – “найбільш сприятливий”. Він діятиме за умови, якщо Україна перебуватиме в “зеленій” зоні карантину. За таких умов заклади освіти працюватимуть у звичайному режимі.

2. Другий сценарій – “зовсім песимістичний”. Він діятиме, якщо в Україні спостерігатиметься високий рівень захворюваності на коронавірус (“червона” зона карантину).

3. Третій сценарій відбудеться за умови середнього рівня захворюваності на коронавірус в Україні (“жовта” і “помаранчева” зони карантину).