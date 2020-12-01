Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає виділення 2,6 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, в той час як Міністерство охорони здоров'я України в своєму запиті передбачило 15,1 млрд грн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Ми подали (на вакцинацію проти COVID-19, – ред.) 15,1 млрд гривень. Ми розрахували, кого саме повинні вакцинувати, виходячи зі світових цін на вакцину, які заявили світові виробники… Зараз у бюджеті стоїть 2,6 млрд грн. Ми не можемо з цим миритися, я буду з цим боротися і дуже розраховую на наших народних депутатів”, – зазначив він.

Степанов уточнив, що МОЗ розрахував обсяг фінансування на вакцинацію проти COVID-19 для всіх груп ризику, серед яких – медики, працівники сфери освіти, Національної поліції, люди старше 65 років.

“Ми розрахували, що потрібно вакцинувати всі групи ризику – медичних працівників, працівників освіти, співробітників Нацполіції, інших професій, а також людей старше 65 років, людей, які мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання”, – розповів міністр.

Степанов також поінформував, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров’я на 2021 рік було закладено 296 млрд грн. У той же час в проєкті держбюджету-2021, поданому Урядом до Верховної Ради, на охорону здоров’я передбачено 159 млрд грн.

“Ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували в своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно якісно лікували… Саме тому я не підтримав той бюджет, який був проголосований на засіданні Уряду, тому що загальна сума на медицину замість 296 млрд гривень – 159 млрд мене не влаштовує”, – наголосив Степанов.

Він додав, що 296 млрд гривень закладалися, в тому числі, на гідні зарплати медикам, на закупівлю ліків для лікарень, на лікування онкологічних захворювань і на вакцинацію проти COVID-19.

За словами міністра, зарплата лікаря повинна починатися з 23 тисяч гривень, медсестри – з 17 тисяч, а санітарки – з 12 тисяч.